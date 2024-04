Torino-Frosinone, Di Francesco: “Ci è mancata lucidità negli ultimi quindici metri”

“Siamo mancanti in lucidità negli ultimi quindici metri. Obiettivamente oggi abbiamo avuto tante occasioni sia su azione sia su palla inattiva. Abbiamo concesso poco al Torino, eppure nel finale, su quel tiro di Zapata, abbiamo rischiato anche di perdere la partita, nonostante una buona prestazione”. Lo ha detto il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino. “Sapevamo i pregi e difetti da sfruttare per colpire il Torino – spiega – è un peccato non avere concretizzato le numerose occasioni. Noi da inizio anno abbiamo sempre creato tanto: gli errori sottoporta nascono da tanti fattori e molto spesso serve più qualità nel chiudere certe giocate. Non posso, però, non parlare bene della squadra sotto il profilo della prestazione. Non possiamo più permetterci di sbagliare gol e buttare via punti”. Nel prossimo impegno i ciociari sfideranno la Salernitana: “Sarà una partita delicata e penso sia l’impegno più importante della stagione. Non possiamo sbagliare e dobbiamo portare a casa i tre punti”.