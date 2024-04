Wta Rouen 2024: Cocciaretto si smarrisce nel finale, Garcia vince al terzo set

Elisabetta Cocciaretto si smarrisce sul più bello contro Caroline Garcia ed esce di scena al primo turno del torneo Wta di Rouen 2024. La marchigiana è stata messa sotto nelle fasi iniziali del match, poi aveva preso le redini dell’incontro vincendo il secondo set e portandosi avanti di un break nel terzo, fino al 5-3, poi due break subiti e la dolorosa sconfitta col punteggio di 6-1 3-6 7-5 in quasi due ore di gioco al cospetto della forte francese padrona di casa sulla terra rossa transalpina.

LA CRONACA DEL MATCH – Avvio di partita nettamente a favore della transalpina, che trova il break nel secondo e nel quarto game e vola sul 5-0. Garcia poi chiude agilmente 6-1, con la azzurra praticamente assente. Nel secondo set Cocciaretto si sblocca e tiene il servizio in apertura, e a questo punto comincia un’altra partita: l’anconetana salva una palla break nel quinto game e nel successivo mette lei a segno il break, poi confermato per il 5-2. La classe 2001 sfrutta il momento favorevole e chiude 6-3, con una Garcia che sembra in leggera difficoltà. L’inerzia nel terzo set è a favore di Cocciaretto, che infatti nel terzo game trova il break che la porta avanti. La francese però non si arrende e rimane lì nel punteggio, riuscendo anche ad accaparrarsi una chance per tornare in parità nel sesto gioco, ma l’azzurra è brava a salvarsi e sale sul 4-2. L’italiana serve bene nel successivo turno di battuta, poi prova a chiudere la pratica già in risposta, ma Garcia è strenua e prolunga tutto al decimo game, dove la marchigiana va al servizio per vincere il match, ma subisce il controbreak della più quotata avversaria. 5-5 e l’inerzia che passa tutta dalla parte della transalpina, in grado di tenere la battuta e di evitare persino il tie-break strappando ancora una volta il servizio a una smarrita Cocciaretto.