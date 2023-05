Wta Rabat 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 23 maggio con Bronzetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 23 maggio del torneo Wta di Rabat 2023. Scende in campo anche la seconda tennista italiana presente nel tabellone principale della manifestazione marocchina: Lucia Bronzetti prova ad uscire da un momento complicato e sfida la svedese Rebecca Peterson. Protagoniste anche alcune tra le teste di serie più importanti, come ad esempio le nordamericane Alycia Parks e Leylah Fernandez.

CENTER COURT

Ore 12:00 – (8) Maria vs Prozorova

a seguire – (5) Fernandez vs Fita Boluda

a segure – Rakhimova vs El Allami

a seguire – Tikhonova vs (4) Parks

COURT 1

Ore 12:00 – Grabher vs Bonaventure

a seguire – Babos vs Khromacheva

COURT 2

Ore 12:00 – Buyukakcay vs (7) L. Fruhvirtova

a seguire – Peterson vs Bronzetti