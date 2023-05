Inter, Marotta su Rai Italia: “Inzaghi resta al 100%”

Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche per la prossima stagione. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, intervistato su Rai Italia, a ‘Casa Italia’, nello spazio condotto da Piercarlo Presutti e Simona Cantoni, lo ha confermato a due giorni dalla finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina che si giocherà allo Stadio Olimpico: “Quest’anno non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, di sostituire Inzaghi. E’ riuscito a rafforzare la sua posizione grazie anche alle prestazioni della squadra che sono frutto della sua guida tecnica. La sua conferma, espressa in percentuale, e’ pari al 100%. E’ e sara’ il nostro allenatore anche il prossimo anno”.