Roma-Salernitana: curva in silenzio, negato l’ingresso di uno striscione per il fondatore dei Fedayn

Dopo la festa fuori l’Olimpico il silenzio dentro. La Curva Sud ha deciso di rimanere in silenzio per protesta durante la gara contro la Salernitana. All’ingresso non è stato fatto entrare uno striscione per Roberto Rulli, fondatore dei Fedayn, e i membri dello storico gruppo del Quadraro hanno deciso di rimanere fuori. Dopo i primi 10 minuti di gioco sono usciti anche Romanismo, i Boys e i Lupi in Sud Laterale. Il resto del settore non sta cantando e potrebbe uscire dallo stadio nel secondo tempo.