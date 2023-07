Wta Praga 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 1° agosto con Stefanini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 1° agosto al Wta di Praga. Sul cemento della Repubblica Ceca, Lucrezia Stefanini proverà a superare il turno, dopo l’eliminazione di Sara Errani. L’azzurra, n.102 WTA, affronterà al primo turno l’estone Kaia Kanepi, n.92 WTA, per la prima volta in carriera. Il match della 25enne è il primo dalle 11:00 sul Court 2. Sul centrale Palicova e Arango apriranno il programma, seguite da Knutson e Martincova, oltre che dalla sfida tra Kalieva e Noskova. In chiusura, Strycova contro Raina. La seconda testa di serie del torneo, la cinese Lin Zhu, n.38 del ranking, scenderà in campo sul Court 1 contro Wickmayer dopo la sfida tra Tig e Schmiedlova.

Centre

Dalle 11:00, B. Palicova – E. Arango

A seguire, G. Knutson – T. Martincova

A seguire, E. Kalieva – (4) L. Noskova

A seguire, B. Strycova – A. Raina

Court 1

Dalle 11:00, P. Tig – A. Schmiedlova

A seguire, Y. Wickmayer – (2) L. Zhu

A seguire, (9) X. Wang – C. Tauson

Court 2

Dalle 11:00, L. Stefanini – K. Kanepi

A seguire, (3) S. Zhang – Y. Yuan

A seguire, H. Watson – J. Niemeier