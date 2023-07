Salernitana, ufficiale l’arrivo di Costil: sarà il vice Ochoa

La Salernitana si è aggiudicata la seconda guida in porta che darà una mano ad Ochoa e Paulo Sousa nella prossima stagione. De Sanctis ha spinto e ha poi chiuso per l’arrivo di Benoit Costil, portiere dall’indubbia esperienza in molti contesti europei importanti, ultimo quello del Lille in Francia.

A comunicare l’arrivo in Campania è stata la stessa Salernitana con un comunicato ufficiale in cui ha descritto la carriera di Costil oltre a sottolineare i caratteri del contratto che il portiere ha firmato. Il portiere francese classe 1987 si è legato al club granata fino al 30 giugno 2024 e indosserà la maglia numero 56.