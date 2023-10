Football: maglietta di Tom Brady all’asta per circa 2,5 milioni di dollari

Va all’asta a Las Vegas la maglietta indossata da Tom Brady durante la sua ultima partita con i Tampa Bay Buccaneers. E’ stimata fino a 2,5 milioni di dollari.

Se la vendita andrà secondo le previsioni, sarà da record per una maglietta da football. Si tratta della jersey numero 12 che il fuoriclasse del football indossò per il match finale della sua 23esima stagione in NFL. In quell’occasione, i Bucs erano ai playoff contro i Dallas Cowboys, persero per 31-14. Qualche settimana dopo, nel febbraio del 2022, Brady annunciò il ritiro. Finora il record per una jersey appartiene a Joe Montana dei San Francisco 49ers. La maglietta da lui indossata durante i Super Bowl XIX e XXIII è stata venduta lo scorso marzo per oltre 1,2 milioni di dollari.

Un record che si aggiunge a quelli conseguiti sul campo: le 7 vittorie al Super Bowl, il maggior numero di yard passate (89.214) e di touchdown (649) sono alcuni dei suoi primati.

Tom Brady ha ricevuto stipendi per 332 milioni di dollari dai New England Patriots, con cui ha giocato 20 stagioni, e dai Tampa Bay Buccaneers. Pur non essendo mai stato il giocatore più pagato della NFL in una singola stagione, i guadagni cumulati rendono la sua la carriera più remunerativa nella storia della lega. Agli stipendi ricevuti si aggiungono almeno 180 milioni di dollari ottenuti con le sponsorizzazioni e altre entrate, secondo le stime di Sportico, che portano il totale a 512 milioni. Il ritiro dal football giocato, inoltre, non impedira’ all’ormai ex quarterback di registrare altri record: gia’ firmato un contratto di 10 anni da commentatore televisivo con Fox News per un valore fino a 375 milioni di dollari, il piu’ alto nella storia degli sport in Tv.