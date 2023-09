Wta Pechino 2023, Cocciaretto perde in lotta da Kostyuk. Fuori anche Trevisan contro Maria

Non inizia nel migliore dei modi il WTA 1000 di Pechino per i colori italiani. Due eliminazioni su due al primo turno per le nostre azzurre scese in campo in questa prima giornata. Elisabetta Cocciaretto ha lottato quasi due ore e mezza contro Marta Kostyuk, ma alla fine ha probabilmente pagato la mancanza di partite sulle gambe. Questo era infatti il terzo match della nostra numero 1 dalla fine di luglio, e purtroppo è anche la terza sconfitta. Peccato, perché ‘Coccia’ era partita alla grande aggiudicandosi il primo set per 6-1. Dal secondo parziale in avanti, però, arriva la reazione dell’ucraina che si prende per 6-3 il secondo e per 6-4 quello decisivo.

Sconfitta anche Martina Trevisan, che si sperava potesse dare continuità all’ottimo torneo di Guadalajara dove ha raggiunto i quarti. Invece l’azzurra, n°41 del mondo, si è arresa per 6-3 7-6(2) a una veterana del circuito come Tatjana Maria. Match in cui la tennista tedesca ha sempre avuto il controllo del punteggio, partendo con un 5-1 prima di chiudere per 6-3 la frazione inaugurale e portandosi asubito avanti di un break anche nel secondo set. Nel finale arriva la reazione di una Trevisan sempre caparbia, in grado di strappare la battuta all’avversaria per due volte quando è chiamata a servire per il match sul 5-4 e sul 6-5. Però, al tie-break domina la tedesca. Da sottolineare che Martina era appunto reduce dall’esperienza in Messico in condizione totalmente diverse, mentre Maria ha iniziato il suo swing asiatico già da diverse settimane.