Ryder Cup 2023: Hovland e Aberg travolgono 9&7 Scheffler e Koepka, vittoria più larga di sempre nei foursome

Si apre con un risultato clamoroso la mattinata in compagnia della Ryder Cup 2023 di golf a Roma. Il Team Europe, già avanti 6.5-1.5 dopo la prima giornata, si aggiudica subito uno dei match dei foursome del mattino, quello in cui erano impegnati Hovland e Aberg contro la coppia del Team Usa formata dal numero uno al mondo Scheffler e da Koepka. Ebbene, è il risultato a fare impressione: il punto per il Vecchio Continente, ora sul 7.5-1.5 arriva già dopo la buca 11, dunque con 9 colpi di vantaggio per gli europei e sette buche ancora disponibili, con un margine non colmabile che porta anche alla vittoria (e quindi alla sconfitta, dipende dai punti di vista) più larga della storia dei foursomes alla Ryder Cup.

Il precedente più largo margine di vittoria alla Ryder Cup nei foursome era di 7&6, riuscito tre volte al Team Usa. La precedente più larga vittoria del Team Europe era 7&5, raggiunto in due occasioni.