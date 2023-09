Wta Ningbo 2023, Jabeur domina Shnaider in finale e conquista il 5° titolo in carriera

Ons Jabeur si aggiudica il quinto titolo WTA della sua carriera, il primo sul veloce. La tennista tunisina ci riesce in quel di Ningbo, dove conquista il torneo 250 che precede l’importante appuntamento con il 1000 di Pechino. Jabeur ha sofferto abbastanza nel corso del torneo, nonostante la testa di serie numero uno. Vittorie in tre set sia nei quarti contro Zvonareva che in semifinale ieri contro Podoroska, ma nell’atto conclusivo ha lasciato le briciole alla giovane emergente Diana Shnaider. La russa trasferitasi negli Stati Uniti da più di un anno per frequentare il college, quest’oggi ha opposto poca resistenza, cedendo con il punteggio di 6-2 6-1.