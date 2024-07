Wta Palermo 2024, Trevisan: “Il clima è la cosa che ho sofferto di più”

“L’interruzione? Mi può aver fatto bene per una cosa, meno per l’altra, mi ha consentito di riposare, ma ha spezzato un po’ il ritmo, questo ovviamente vale per entrambe”. Lo ha detto Martina Trevisan in conferenza stampa dopo la sconfitta al primo turno del torneo Wta di Palermo 2024 contro Arantxa Rus, dopo una battaglia durata oltre tre ore effettive, ma in realtà più di quattro per via di un calo di corrente al circolo del Country: “Fatica per la settimana precedente? Io penso più una questione di adattamento al clima. So che in Italia ha sempre fatto caldo, a Bastad invece era fresco, era un clima diverso. Senz’altro con un giorno in più a disposizione mi sarei potuta adattare meglio, in un giorno non puoi fare grandi cose. Il clima forse ha un po’ inciso, ero molto stanca, ho cercato di dare tutto. Nel terzo set sono sicura che se parto io avanti nel punteggio avrei avuto più energia, invece è stato una botta nel collo che mi ha affossato ancora di più. Voglio continuare così, il clima è la cosa che ho sofferto di più oggi. Il sudare tanto, i liquidi persi rispetto al caldo”.

Martina sta pian piano ritrovando il suo tennis dei tempi migliori e non vuole sentir parlare di avversarie alla portata o meno: “Io ho la possibilità di giocare con tutte, non direi che questa giocatrice era alla mia portata rispetto ad altre. Non penso che ci siano ragazze alla portata o meno, tutte le partite sono difficili: potevo vincere io, ha vinto lei. Non la vedo comunque come un’occasione persa, la prossima settimana potrò rigiocare”.

Infine, una riflessione: “Quando mi parlate di quote mi innervosisco. Stasera c’è chi per colpa delle quote ha giocato la straniera e non tifava l’italiana, questa è un’indecenza”.