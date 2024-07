Softball, Mondiali 2024: Italia travolta 7-0 dagli Usa, la qualificazione passerà dal match con il Canada

7-0. Questo il punteggio di Italia-Usa, partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali di softball 2024, dominata come da pronostico dalla formazione a stelle e strisce. Dopo la vittoria all’esordio contro la Cina, la squadra del Ct Federico Pizzolini non riesce a ripetersi e cede il passo alle più quotate avversarie in un match a senso unico al Campo Comunale da Softball di Castions di Strada (Udine). Punteggio a dir la verità bugiardo visto che le azzurre non meritavano un passivo così pesante, ma le avversarie sono state e sono ancora di un’altra categoria. L’Italia si giocherà dunque la qualificazione nel prossimo e decisivo match contro il Canada (in programma mercoledì 17), vittorioso contro la Cina e sconfitto dagli Usa.

CRONACA – Ottima partenza dell’Italia, con Isabella Dayton che approfitta di un errore di Lorenz e riesce ad avanzare addirittura fino alla terza base. Le sue compagne però non la assistono, complice una spietata lanciatrice come Faraimo, e a suon di eliminazioni il punto non arriva. Non falliscono invece le statunitensi, con Mc Cleney che riesce a conquistare il primo punto e portare avanti le sue. Decisamente più negativo il secondo inning, in cui l’Italia non riesce neppure lontanamente ad impensierire gli Usa, mentre la formazione a stelle e strisce riesce a ottenere un altro punto grazie al fuoricampo di Jessie Warren.

Il copione non cambia nel terzo inning: Italia assente e in balia di Faraimo, Usa a punto e avanti 3-0. Le azzurre provano a rimescolare le carte in tavola, con Toniolo che cede il posto a Lacatena nel ruolo di lanciatrice. Ancora una volta, però, il problema dell’Italia rimane quello di muovere il punteggio, che solo in parte viene compensato dai zero punti subiti nel quarto inning.

La situazione non accenna a migliorare nell’inning numero 5, in cui non solo le azzurre non riescono a marcare un punto, ma finiscono per subirne ben quattro. I primi tre grazie a un’ottima giocata di Warren, con ben tre statunitensi che raggiungono la quarta base. Il quarto invece complice un’indecisione dell’Italia, che precipita dunque sullo 0-7 e vede il match terminare anzitempo.