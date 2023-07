Wta Palermo 2023, troppa Zheng per Errani ed è doppio bagel. Brancaccio vola al secondo turno

DA PALERMO

Niente da fare per la veterana Sara Errani nel primo turno del torneo Wta di Palermo 2023. Sul centrale dei campi in terra rossa del torneo siciliano, l’azzurra, che ha già trionfato in due occasioni da queste parti, deve arrendersi alla giovinezza e allo strapotere fisico della cinese Qinwen Zheng, numero due del seeding e invitata con wild card, numero 26 del mondo, che vince con il doppio bagel per 6-0 6-0, anche se l’emiliana avrebbe forse meritato di portare a casa quantomeno un paio di game.

Parte subito in modo aggressivo la tennista cinese, e sarà una costante di tutto il match. A zero arriva immediato il break per la Zheng, che alterna colpi precisi ad altri scagliati con violenza, ed è bravissima a prendere quasi sempre il campo e a trovare angoli su cui l’esperta italiana fatica a muoversi. La reazione di Sarita, a ogni modo, arriva: si va ai vantaggi nel secondo game, ma un gratuito in corridoio dell’azzurra vale lo 0-2. L’asiatica è forte e anche fortunata, perché trova due righe su suoi possibili errori e con un rovescio sul nastro della rivale arriva il 15-40 e poi un gran vincente consegna alla cinese anche il terzo game. 0-3 pesante e paradossalmente la Errani trova maggiori certezze in risposte, ma il quarto game si chiude a trenta per la Zheng, che poi trova ancora un break, il terzo, nel quinto game, in cui con due lungolinea abbastanza scontati lascia sul posto Errani. L’azzurra ha un ulteriore moto d’orgoglio nel sesto gioco, dove finalmente arriva a palla break, ben due sul 15-40, ma entrano le prime della giovane numero 2 del seeding ed è 6-0 dopo appena 27 minuti. Nel secondo set Errani capitola ancora una volta. Al servizio alza lievemente il livello, purtroppo non basta perché la sua rivale ha una pesantezza di colpi decisamente superiore e così è break in apertura, che dopo il servizio tenuto a trenta da Zheng si trasforma in 0-3 pesante ancora una volta, col lungolinea in campo aperto che vale ancora un servizio strappato a trenta. La cinese nei suoi turni di battuta continua ad alternare grandi colpi e a commettere errori, ma tiene il servizio e poi trova un ulteriore break a trenta, stavolta chiudendo con un gran lungolinea. Questo le consente di presentarsi al servizio per il doppio bagel e per vincere decisamente in meno di un’ora. Al secondo turno affronterà la vincente di Parry-Zantedeschi, che inizierà a seguire.

Nel pomeriggio, invece, buone notizie per i colori azzurri con la vittoria da parte di Nuria Brancaccio, che ieri ha conquistato il pass per il main draw. L’azzurra riesce ad avere la meglio della francese Andrianjafitrimo, indietro rispetto alla campana di oltre duecento posizioni nel ranking Wta, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco, ora se la vedrà contro la vincente tra Cocciaretto e Sorribes Tormo, in campo domani.