Atletica paralimpica, Mondiali 2023: altre quattro medaglie, l’Italia chiude a quota 12 a Parigi

Altre quattro medaglie per l’Italia nell’ultima giornata del Mondiale di para atletica per un totale di 12 (5 ori, 3 argenti, 4 bronzi) e 10 pass validi per i Giochi del 2024. Un risultato storico per gli azzurri che guadagnano l’11esimo posto nel medagliere generale. E a prendersi la scena è la finale dei 200 T64. Una gara da favola con Maxcel Amo Manu che vince l’oro, precedendo l’altro azzurro Fabio Bottazzini, d’argento. Il campione del mondo corre un testa a testa con Sherman Guity, il numero uno di Tokyo e vince con un nuovo strabiliante record continentale di 21″36, a 9 centesimi dal primato iridato, mentre il costaricano perde il passo e cade prima del traguardo. E a soli 19 anni così Bottazzini si concede argento e anche il personal best di 23″10, migliorato di 17 centesimi. Sorride anche Giuseppe Campoccio che nel peso F33 vince l’argento mondiale (11,42), alle spalle del marocchino Zakariae Derhem, il campione paralimpico a Tokyo che si conferma oro anche qui (11,91). Bronzo per Valentina Petrillo nei 200 T12: in gara è quarta in 26″31, ma la tedesca Katrin Mueller-Rottgardt viene squalificata per aver perso il cordino con la sua guida.

Medagliere Italia a Parigi 2023

12 medaglie: 5 ori, 3 argenti, 4 bronzi

10 pass all’Italia per le Paralimpiadi di Parigi 2024

ORO

Maxcel Amo Manu nei 100 e 200 T64, Ambra Sabatini nei 100 T63, Martina Caironi nel salto in lungo T63, Assunta Legnante nel getto del peso F11

ARGENTO

Martina Caironi nei 100 T63, Giuseppe Campoccio nel peso F33, Fabio Bottazzini nei 200 T64

BRONZO

Assunta Legnante nel lancio del disco F11, Monica Contrafatto nei 100 T63, Valentina Petrillo nei 400 e 200 T12