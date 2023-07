Champions League 2023/2024: Bate, Sheriff Tiraspol e Maccabi Haifa al secondo turno preliminare

Primi verdetti dal primo turno preliminare di Champions League 2023/2024, con gli otto match che si sono disputati stasera validi per il ritorno, e dunque con le prime otto qualificate al secondo turno delle qualificazioni. Il cammino verso i gironi prosegue per il Bate Borisov, che ha la meglio del Partizani per 2-0: Malkevich e Shelstyuk firmano le reti che in virtù dell’1-1 dell’andata valgono la qualificazione dei bielorussi e l’eliminazione degli albanesi. Il Maccabi Haifa non delude dopo lo 0-4 dell’andata e vince anche al ritorno, in rimonta contro i modesti maltesi dell’Hamrun, 2-1 il risultato finale, mentre lo Sheriff Tiraspol riesce a ribaltare lo 0-1 subito all’andata in casa del Farul Constanta: di Talal, Ngom e Ademo le reti dei moldavi che eliminano così i vicini di casa rumeni, passando però per i supplementari.

Tra gli altri incontri, importante vittoria dello Zalgiris Vilnius in casa dei macedoni dello Struga: 0-0 all’andata, 1-2 questa sera per i lituani. I polacchi del Rakow vincono anche al ritorno, passando per 0-3 sul campo degli estoni del Flora, mentre l’Hacken, formazione svedese, batte i gallesi dei The New Saints per 0-2. Sorprendente vittoria degli islandesi del Breidablik, squadra proveniente dal turno preliminare, che elimina i più quotati irlandesi dello Shamrock Rovers, mentre si deve arrivare ai rigori tra Zrinjski e Urartu: gli armeni hanno vinto 2-3 in trasferta, ma era finita 0-1 all’andata per i bosniaci, così supplementari e rigori e la spuntano proprio i padroni di casa.