Wta Palermo 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 18 luglio con Trevisan-Kasatkina

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Palermo 2023 per quanto riguarda la giornata di martedì 18 luglio. Ben cinque le italiane in campo, tra cui la specialista della terra, Martina Trevisan, che se la vedrà con la numero uno del tabellone e numero dieci al mondo, Daria Kasaktina. A seguire, sempre sul centrale, Jasmine Paolini contro l’olandese Rus, mentre in precedenza tocca a Lucrezia Stefanini contro la serba Danilovic, quindi Elisabetta Cocciaretto sarà attesa da Sara Sorribes Tormo, mentre sul campo 6 Lucia Bronzetti se la vedrà con Erika Andreeva.

CAMPO CENTRALE

ore 16 Danilovic vs Stefanini

a seguire (4) Cocciaretto vs Sorribes Tormo

non prima delle ore 20 (1) Kasaktina vs Trevisan

a seguire Rus vs (5) Paolini

CAMPO 6

ore 16 (7) Navarro vs (Q) Vedder

a seguire Bouzas Maneiro vs (3) Sherif

a seguire (6) Bronzetti vs Andreeva

a seguire Osorio vs (WC) Ferro

CAMPO 2

secondo match dalle ore 16 Bucsa vs (LL) Curmi

a seguire Abduraimova vs (Q) Prozorova

a seguire (Q) Ristic vs Yastremska