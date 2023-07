La nota della Reggina: “Proseguiremo nell’iter giudiziario contro l’esclusione dalla B”

“Abbiamo appreso con amarezza la decisione del Collegio di garanzia che ha respinto il nostro ricorso contro l’esclusione della Reggina dal campionato di Serie B”. Lo scrive sul suo sito ufficiale la Reggina, il cui ricorso è stato dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato”. Respinta quindi la richiesta di annullamento della nota con la quale la Covisoc aveva rilevato a carico del club “il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2023-2024”. La società prosegue: “Nel prendere atto della decisione dell’autorità sportiva, ribadiamo la convinzione di essere nel pieno diritto sancito dalla giustizia dello Stato ad essere ammessi al torneo che abbiamo conquistato sul campo e con il rispetto delle norme”. E ancora: “In coerenza con il percorso sin qui portato avanti proseguiremo nell’iter giudiziario, fiduciosi che l’esito finale di questa rivendicazione di giustizia renderà onore all’impegno sin qui dimostrato dalla Società e dai tifosi che in queste ore ci stanno sostenendo”. I successivi passaggi saranno il 2 agosto al Tar e il 29 agosto al Consiglio di Stato.