Atp Bastad 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 18 luglio con Arnaldi e Cecchinato

Diramato il programma di martedì 18 luglio per l’Atp di Bastad 2023. Al ‘Nordea Open’, di scena sui campi in terra battuta in Svezia, scocca l’ora dell’esordio per Matteo Arnaldi. Per il numero 75 al mondo un primo turno tutt’altro che banale contro il finlandese Emil Ruusuvuori come quarto match sul Centre Court. Il campo principale sarà teatro anche del derby tra Elias Ymer e Leo Borg, figlio della leggenda Bjorn, e del debutto di Alexander Zverev contro Molcan. Sul campo 2, invece, Marco Cecchinato sfida il qualificato Kotov. Ecco l’ordine di gioco completo con tutti gli orari.

Centre Court

Ore 11 – Kovalik vs Davidovich Fokina

Non prima delle 12 – E. Ymer vs Borg

A seguire – Zverev vs Molcan

A seguire – Arnaldi vs Ruusuvuori

Court 1

Ore 11 – Lajovic vs Misolic

A seguire – Baez vs Coria

A seguire – Cerundolo vs Shevchenko

A seguire – Ofner vs Etchverry

Court 2

Ore 11 – doppio

A seguire – doppio

A seguire – Cecchinato vs Kotov

A seguire – Dellien vs Zapata Miralles