Wta Palermo 2023: Paolini batte Rus al terzo set, Bronzetti saluta per mano di Andreeva

Solita, trascinante Jasmine Paolini al torneo Wta di Palermo 2023. La toscana, protagonista qui negli ultimi anni di match davvero divertenti in cui è stata adottata dal pubblico siciliano, è riuscita a battere l’olandese Arantxa Rus in tre set col punteggio di 6-4 5-7 6-2, in due ore e diciotto minuti di gioco. L’azzurra è davvero efficace nel primo set, in cui al servizio è solidissima e in risposta ha subito una palla break in apertura, non riuscendo a convertirla, poi altre due nel quinto gioco e stavolta strappa il servizio alla rivale, andando a chiudere poi sul 6-4. Nel secondo set è lotta senza quartiere tra le due: Paolini è la prima a traballare, salvando una palla break, poi cede il servizio nel sesto gioco ma riesce immediatamente a piazzare il controbreak. Nel dodicesimo game, però, con l’obiettivo di arrivare al tie-break per la giocatrice toscana, alla terza palla break Rus la spunta e chiude il set sul 7-5. Ma Paolini trova energie inaspettata e riesce ad alzare ulteriormente il livello e trova due break consecutivi, portandosi poi sul 4-0 con due turni al servizio positivi. L’olandese rinvigorisce nel finale di set, Paolini deve rimontare da 0-30 e fronteggia una palla break ai vantaggi, la annulla e si porta sul 5-1, caricandosi tantissimo e andando a chiudere, dopo aver fallito tre palle break, col suo servizio nell’ottavo gioco.

Niente da fare, invece, per Lucia Bronzetti, finalista perdente qui lo scorso anno, sconfitta dalla russa Erika Andreeva sul campo 6. La riminese, dopo aver vinto per 6-4 il primo set, crolla completamente, complici le alte temperature, nel secondo set, in cui rimedia un bagel, poi nel terzo set troppe incertezze al servizio costano il 6-2 contro la sorella maggiore – ma di appena diciannove anni – dell’astro nascente Mirra, che di anni ne ha appena sedici. In due ore e quarantadue minuti di gioco si chiude la contesa in favore della russa, per l’azzurra arriva un’altra delusione in queste settimane non esaltanti.