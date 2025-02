Emma Navarro ai quarti di finale nel Wta 500 di Merida, in Messico. La statunitense numero 10 del mondo ha sconfitta in poco più di un’ora Petra Martic. 6-1 6-2 il punteggio per la classe 2001 di New York, che al prossimo turno affronterà Zeynep Sonmez. La turca, dopo aver eliminato al primo turno la testa di serie numero 8 Maria Sakkari, ha approfittato del ritiro dopo un set di Magda Linette per accedere ai quarti del torneo che ha vinto nella passata stagione. Fuori dai giochi la numero 3 del seeding Beatriz Haddad Maia. La brasiliana è caduta sotto i colpi di Rebecca Sramkova. 7-6(8) 6-3 per la slovacca, che conquista il primo quarto di finale stagionale. Al prossimo turno ci sarà Emiliana Arango. La colombiana, numero 133 Wta, ha sfruttato il ritiro nel terzo set della britannica Francesca Jones (sul punteggio di 6-3 3-6 4-3 per la 136 del mondo) per mette in fila la nona vittoria. Serie positiva che va avanti dal Challenger di Cancun, vinto settimana scorsa. Poi i due successi nelle qualificazioni a Merida contro Kawa e Carle. Infine, le due vittorie in tabellone principale questa settimana (nuovamente con Carle e poi oggi Jones).

Ad Austin

Esce di scena la testa di serie numero 2 Diana Shnaider. La tennista russa ha ceduto al terzo set alla rumena Sorana Cirstea. 6-3 2-6 6-4 lo score in favore della 120 Wta, che ha ottenuto la seconda vittoria in fila al set decisivo dopo quella con Laura Siegemund. Niente da fare per Shnaider, che manca il primo quarto di finale stagionale. Cirstea avanza e al prossimo turno se la vedrà con la tennista di casa McCartney Kessler. Tabellone favorevole per la 25enne statunitense che, dopo la vittoria all’esordio con Golubic, ha rimontato la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 5-7 6-3 7-6(4) in due ore e mezza di lotta.