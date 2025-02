Lampo di Steph Curry. Il numero 30 di Golden State trascina i suoi compagni al successo in casa di Orlando con una prestazione monstre. 56 punti messi a referto, 64% dal campo (16/25 e 12/19 da tre punti) con tanto di buzzer beater da metà campo per chiudere il primo tempo. Curry ha guidato la rimonta dei Warriors segnando 22 punti solamente nel terzo quarto. 121-115 per la franchigia Californiana, che mette in fila la quinta vittoria (sette nelle ultime otto). Bene Quinten Post con 18 punti in uscita dalla panchina. Doppia doppia da 12 punti+10 rimbalzi per Draymond Green. 5 punti, 4 rimbalzi e 7 assist per Jimmy Butler. Non bastano ai Magic i 41 punti di Paolo Banchero per evitare il secondo ko consecutivo. Milwaukee piega Denver 121-112 sul suo parquet. Mvp Giannis Antetokounmpo con 28 punti, 19 rimbalzi e 7 assist. 19 punti per Damian Lillard e 22 per Brook Lopez. Solida tripla doppia stellare di Nikola Jokic (32+14+10), ma i Nuggets perdono la seconda delle ultime tre. 20 punti per Jamal Murray e 13+10 rimbalzi per Christian Braun. I Los Angeles Lakers non si fermano e battono 111-102 Minnesota tra le mura amiche. Super LeBron James con 33 punti, 17 rimbalzi e 6 assist. Doppia doppia solida per Luka Doncic. Il playmaker gialloviola mette a referto 21 punti, 13 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Austin Reaves con 23 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Niente da fare per i Timberwolves, nonostante il season high di Terrence Shannon Jr con 25 punti in uscita dalla panchina.

Nelle altre partite

Dallas ok in casa contro Charlotte. 103-96 per i Mavericks, sempre orfani di Anthony Davis, grazie ai 25 punti con 9 rimbalzi e 5 assist di Kyrie Irving. Un ottimo Moses Brown, nuovo centro titolare, aggiunge 20 punti e 11 rimbalzi in 31 minuti sul parquet. 18 punti per Klay Thompson e 12 per Dante Exum. Agli Hornets, ottavo ko nelle ultime dieci, non bastano i 26 punti+16 rimbalzi di Mark Williams. Phoenix cade in casa contro New Orleans 124-116. Tripla doppia per Zion Williamson da 27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. CJ McCollum aggiunge 19 punti. Trey Murphy 18. Devin Booker segna 36 punti, con 7 rimbalzi e 9 assist, ma i Suns si allontanano dalla zona play-in.

I risultati della notte

Orlando Magic – Golden State Warriors 115-121

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 121-112

Dallas Mavericks – Charlotte Hornets 103-96

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 116-124

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 111-102

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 48-10 Boston Celtics 42-17 New York Knicks 38-20 Indiana Pacers 33-24 Milwaukee Bucks 33-25 Detroit Pistons 33-26 Orlando Magic 29-32 Miami Heat 27-30 Atlanta Hawks 27-32 Chicago Bulls 23-36 Brooklyn Nets 21-37 Philadelphia 76ers 20-38 Toronto Raptors 18-41 Charlotte Hornets 14-44 Washington Wizards 10-48

-WESTERN CONFERENCE