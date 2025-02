Denis Shapovalov non si ferma nell’Atp 500 di Acapulco. Vittoria in rimonta per il tennista canadese, che ribalta al terzo set Marcos Giron. Punteggio di 4-6 6-3 6-2 in favore del 25enne nato a Tel Aviv, che batte per la prima volta in carriera lo statunitense e si prende la rivincita della sconfitta di Adelaide di inizio anno. Shapovalov sembra essersi definitivamente sbloccato. Dopo il titolo a Belgrado in chiusura di 2024, è arrivato il trionfo nell’Atp 500 di Dallas a inizio febbraio con vittorie prestigiose su Fritz, Paul e Ruud. La serie positiva è ancora attiva. Otto i successi consecutivi tra il torneo texano e Acapulco (Basavareddy, Michelsen, Giron). Il canadese vola in semifinale, dove affronterà Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo ha lasciato soli quattro game alla wild card di casa Rodrigo Pacheco Mendez. 6-2 6-2 per l’iberico, che va a caccia del primo titolo Atp in carriera. Obiettivo riscattare il drammatico, sportivamente parlando, epilogo del 250 di Delray Beach (nel terzo set sopra 5-2 40-15 contro Kecmanovic in finale). Dall’altra parte del tabellone c’è Tomas Machac, che ha piegato la resistenza del giovane Learner Tien. Match in cui i servizi sono stati molto poco efficaci. Sei break subiti dallo statunitense (55% punti vinti sulla prima e 38% sulla seconda) e tre dal ceco, che è stato più cinico nei momenti decisivi ed è riuscito ad evitare un epilogo al terzo set chiudendo i conti 6-3 7-5. Best ranking per Machac, che da lunedì sarà almeno numero 22 del mondo. Tien guadagna altre 15 posizioni e sale al 68° posto (best ranking). In semifinale con il numero 1 di Repubblica Ceca ci sarà Brandon Nakashima. Dopo il successo fortunato con Rune (ritiro dopo tre game), lo statunitense ha sconfitto in due set David Goffin. 7-6(5) 6-2 il punteggio finale. Decisivo il primo parziale, in cui Goffin ha servito per il set e avuto anche un set point.

A Santiago

Settimane di tensione per Sebastian Baez che, dopo il bis a Rio de Janeiro qualche giorno fa, prosegue la difesa del titolo in Cile. Successo al tie-break decisivo contro Francisco Comesana, che ha ceduto 6-3 5-7 7-6(5) in oltre due ore e mezza di gioco. Baez accede ai quarti di finale, dove se la vedrà con la sorpresa del torneo Damir Dzumhur. Il bosniaco ha eliminato contro pronostico il numero 6 del tabellone Mariano Navone. 6-4 3-6 6-3 lo score in favore del 32enne di Sarajevo, che si sta confermando in piena top 100 dopo il successo nel Challenger di Maia (Portogallo) a fine 2024. Prosegue il periodo d’oro di Camilo Ugo Carabelli. Dopo la semifinale a Rio, l’argentino conquista il secondo quarto di finale Atp consecutivo grazie alla vittoria in rimonta su Thiago Monteiro. Due ore e 43 minuti di gioco per il 4-6 7-6 6-3 in favore del numero 69 del mondo. Al prossimo turno sarà derby con Federico Coria. L’argentino batte per la seconda volta su due un tennista cileno. Dopo il dominio con Tomas Barrios Vera (6-1 6-0) al primo turno, è arrivata la vittoria con la testa di serie numero 2 Alejandro Tabilo. 7-6(11) 4-6 6-3 per Coria, che si sta avvicinando a piccoli passi alla top 100. Nel live ranking occupa la 126ª posizione con 458 punti. In caso di successo con Carabelli salirebbe in 115ª piazza. Avvio di 2025 disastroso per Tabilo, ancora a caccia della prima vittoria stagionale.