Milano-Cortina 2026, il Sindaco di Torino Lo Russo: “Sbagliato portare il bob all’estero”

“Sono davvero rammaricato per una scelta che è profondamente sbagliata e porterà, di fatto, le Olimpiadi italiane all’estero”. Queste le dichiarazioni del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito della decisione di puntare su una soluzione estera per la pista di bob per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. “Con la Regione – ricorda – avevamo sin da subito messo a disposizione gli impianti della città di Torino e della città metropolitana, un territorio dove già in passato avevamo dimostrato di sapere organizzare e gestire i Giochi olimpici invernali. Mi dispiace che il governo abbia scartato questa opzione – aggiunge – preferendo investire all’estero somme dei contribuenti italiani, invece che usarle per riqualificare i nostri impianti italiani“. Lo Russo sottolinea poi che “se si fosse partiti per tempo e se si fosse colta la disponibilità che avevamo fornito fin da subito, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Oltretutto – conclude – con questa decisione sfuma un’occasione unica di ripensare anche al futuro della pista di Cesana”. Un impianto che Torino e il Piemonte avevano messo a disposizione dei Giochi.