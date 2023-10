Wta Nanchang 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 ottobre

Il programma di giovedì 19 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Nanchang 2023. Torneo che sta perdendo molte delle sue teste di serie, difatti nella giornata dedicata a una parte di ottavi di finale l’unica a scendere in campo è Varvara Gracheva contro una Siniakova in ottima forma in queste settimane.

CENTER COURT

Ore 08:00 – Eikeri vs Siegemund

a seguire – (7) Gracheva vs Siniakova

Non prima delle 13:00 – You vs Fernandez

COURT 1

Ore 08:00 – Sasnovich vs Savinykh