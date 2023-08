Wta Montreal 2023, Camila Giorgi strappa un solo set a Kvitova: fuori al secondo turno

Termina al secondo turno la bella corsa di Camila Giorgi nel WTA 1000 di Montreal 2023, sconfitta in tre set da Petra Kvitova. Nel secondo match della sessione serale l’azzurra – alla sua quarta partita consecutiva tra qualificazioni e main draw – si è arresa con il punteggio di 6-2 5-7 6-0 in un match che come si evince dal punteggio è stato spesso in controllo della sua avversaria. La ceca, testa di serie numero sette del tabellone, ha impiegato poco più di due ore di gioco per avere la meglio su Camila, che ora si trasferirà a Cincinnati per provare a superare le qualificazioni anche nel secondo torneo della sua trasferta nordamericana.

LA PARTITA – Match in cui l’azzurra è stata costretta a rincorrere sin dalle prime battute, con un primo set perso nettamente per 6-2 senza non essere mai riuscita a rendersi pericolosa in risposta e con Kvitova in grado di mettere a segno due break decisiva per la conquista della frazione. Le difficoltà continuavano nel secondo set, con la ceca che saliva sul 3-1, salvo farsi riprendere sul 3-3 dopo il suo primo difficile game al servizio. La due volte vincitrice di Wimbledon riusciva a riportarsi avanti con un altro break nel nono game, ma chiamata a servire per il match si faceva brekkare da 30-0 e da quel momento partiva un parziale di tre games a zero che portavano la Giorgi a rimettere in equilibrio la partita dopo il 7-5.

L’inerzia a questo punto pare essere tutta dalla parte della nostra giocatrice verso il parziale decisivo, e invece ne esce un terzo set in cui Kvitova torna a dominare. Camila perde un primo game lottato ai vantaggi e da quel momento sparisce dal match, con l’avversaria che sale velocemente sul 5-0 e poi chiude con un bagel dopo aver annullato tre palle break nell’ultimo gioco del match.