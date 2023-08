Il Benfica batte il Porto 2-0 e vince la Supercoppa portoghese: Di Maria in gol, Pepe e Conceicao espulsi

Il Benfica batte 2-0 il Porto e vince la Supercoppa (Supertaça) di Portogallo grazie alle reti di Di Maria e Musa. Inizia con una sconfitta la stagione degli uomini di Conceicao, che avevano creato le prime occasioni da gol in una partita spigolosa e nervosa: dopo un minuto Galeno va vicino alla rete da buona posizione, ma il Benfica si salva. L’ex Braga ci riprova al 9′ con un diagonale che sibila a lato di poco. Quattro minuti dopo è Taremi – al centro di diverse voci di mercato – a sprecare una chance da rete. Dalla mezz’ora in poi il Benfica inizia a crescere e a controllare il possesso. E allo scoccare dell’ora di gioco, c’è l’1-0: il Benfica recupera palla in zona offensiva, Kocku verticalizza subito per Di Maria che col mancino realizza la conclusione a giro vincente. Il Porto subisce il contraccolpo e al 68′ c’è il 2-0: Rafa Silva innesca Musa che realizza il raddoppio. Nel finale il Porto resta in 10 dopo un duro intervento da dietro di Pepe su Rafa Silva, che vale il secondo giallo. Al momento dell’uscita dal campo l’ex Real Madrid mostra la sua maglietta ai tifosi del Benfica e riceve una valanga di fischi. Si tratta dell’ultima provocazione prima del rosso rifilato anche a Conceicao e della festa degli uomini di Schmidt.