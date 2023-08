Masters 1000 Toronto 2023, Sinner si conferma imbattibile nei derby: 6-4 6-3 a Berrettini e accesso agli ottavi

Se lo aggiudica Jannik Sinner l’atteso derby contro Matteo Berrettini valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Toronto. Un match che soprattutto nella sua prima parte è stato molto equilibrato, ma che ha poi visto il numero uno del nostro tennis prendere il largo grazie ad un parziale di cinque games consecutivi a cavallo tra il primo e il secondo set verso il 6-4 6-3 finale. Sinner si dimostra ancora una volta imbattibile negli incontri con i suoi connazionali, salendo a 9-0 in carriera. Ora, al terzo turno, c’è da superare lo scoglio Andy Murray, il quale è rimasto in campo quasi tre ore prima di riuscire finalmente a superare l’australiano Purcell.

LA PARTITA – Nella fase iniziale del match entrambi i tennisti faticano a trovare una certa continuità nei rispettivi turni di battuta, ma se Berrettini è costretto a recuperare una sola volta un pericoloso svantaggio da 15-40, Sinner invece concede ben sette palle break al suo avversario, riuscendo però ad annullarle tutte fino al 4-4. Qui va ancora in difficoltà il numero uno d’Italia, che si ritrova sotto 0-30, ma riesce a venire fuori ancora ottimamente da una situazione pericolosa con quattro punti consecutivi e – come spesso accade – è poi lui a piazzare la zampata vincente con un break per il 6-4 anche grazie a un paio di doppi falli pesanti da parte di Matteo.

Il contraccolpo per il set perso al fotofinish dopo diverse occasioni non concretizzate c’è, con Berrettini che finisce per subire un parziale di cinque games a zero e nel giro di pochi minuti si ritrova sotto per 6-4 3-0. Di fatto il match si decide in questo momento, con Sinner che alza il livello e riesce a gestire verso il 6-3 finale senza particolari patemi e non permettendo al compagno di Davis di avere altre occasioni per rientrare nel match.