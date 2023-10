Wta Monastir 2023, troppa Burel per Lucrezia Stefanini: l’azzurra esce di scena ai quarti di finale

Lucrezia Stefanini è stata eliminata ai quarti di finale del torneo Wta 250 di Monastir 2023, di scena sul cemento tunisino. L’azzurra è stata sconfitta dalla francese Clara Burel, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora esatta di gioco. Sarà quindi la transalpina, numero 8 del seeding, a sfidare in semifinale Elise Mertens. Dall’altra parte del tabellone c’è ancora l’altra azzurra Jasmine Paolini: la toscana, prima testa di serie, ha battuto Lucia Bronzetti in un derby tutto italiano. Lucrezia Stefanini fallisce quindi l’approdo alla prima semifinale in carriera sul circuito maggiore, ma la settimana dell’azzurra è comunque sicuramente positiva.

La francese parte con il piede giusto, mettendo immediatamente a referto il break, ma l’azzurra risponde alla stessa maniera pareggiando i conti. Il medesimo copione si ripete anche nei due game successivi, con le due contendenti che si scambiano break e contro-break. Anche nel quinto gioco Burel strappa il servizio alla rivale e successivamente tiene il servizio, proiettandosi sul 4-2. Nel game seguente Stefanini si sblocca e per la prima volta riesce a difendere il proprio turno di battuta, ma poi arriva un’altra serie di due game in favore di Burel che continua a sbagliare pochissimo e si prende con merito il primo set con il punteggio di 6-3.

Il secondo set inizia subito nel peggiore dei modi, con Burel che continua a sbagliare pochissimo e Stefanini che invece concede qualcosa di troppo. In appena 16 minuti arriva il doppio break sul 4-0, che mette praticamente in ghiaccio la contesa. L’azzurra continua a lottare ma semplicemente la francese si rivela su un altro livello nella giornata odierna: Stefanini con orgoglio evita il bagel salvando anche match point sul 5-0, ma poi deve alzare bandiera bianca nel game successivo quando Burel chiude con uno splendido dritto vincente in corsa.