Wta Merida 2023: Giorgi batte Peterson in finale e conquista il quarto titolo in carriera

Camila Giorgi batte 7-6(3) 1-6 6-2 Peterson nella finale del Wta 250 di Merida e conquista il suo quarto titolo in carriera. Torneo giocato da non testa di serie in cui la tennista italiana è riuscita a battere la numero 6, 4 e 2 del tabellone senza perdere un set. La svedese è riuscita a strappare un set a Giorgi ma è calata vistosamente nel terzo dovendo cedere alla superiorità dell’italiana. Quarto titolo in carriera per Giorgi che non vinceva un torneo dal Wta 1000 di Montreal ad agosto 2021. L’azzurra da oggi sarà numero 46 del ranking.

Primo set in cui Peterson parte meglio costringendo Giorgi a salvare due palle break che resiste fino a sesto game in cui la svedese riesce a prendere il servizio. La tennista italiana si salva sul 5-4 togliendo il turno di battuta a Peterson che salva anche un set point sul suo servizio sul 6-5. Si arriva al tie break con Giorgi nettamente più in palla che riesce a imporsi sulla numero 140 del mondo vincendo il primo set 7-6(3)

Nel secondo set Giorgi si rilassa e subisce il gioco di Peterson che prende il servizio due volte all’italiana e, senza concedere palle break, rimette il punteggio dei set in parità vincendo il secondo set 6-1.

Nel terzo set Giorgi parte male andando sotto di un break ma riesce a trovare il controbreak due game dopo. Sul 2-2 subito dopo il break Peterson esce dalla partita calando di intensità in tutti i suoi colpi. La tennista svedese non sfrutta due palle break nel quinto game e perde il servizio nel sesto. Giorgi approfitta del momento negativo di Peterson per chiudere il match sul servizio dell’avversaria, strappando per la terza volta nel set la battuta, con il punteggio di 7-6(3) 1-6 6-2.