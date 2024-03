Wta/Masters 1000 Miami 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 20 marzo con otto italiani in campo

Il programma della giornata di mercoledì 20 marzo del 1000 combinato di Miami. Prosegue il torneo femminile e si apre quello maschile. Si partirà alle ore 16.00. Sono otto gli italiani in campo. Berrettini esordirà sul centrale contro Murray (terzo match). Non prima della mezzanotte italiana, Cocciaretto affronterà Osaka. Alle 16.00, Darderi avrà una sfida impegnativa con Shapovalov. Sempre alle 16.00, Camila Giorgi giocherà con Frech. Ultimo match sul Buchholz, Arnaldi contro Fils. Trevisan se la vedrà con la qualificata Hunter nell’ultimo match sul Campo 1. Non prima delle 17.30 Cobolli contro Nishioka. Vavassori giocherà per terzo sul Campo 2 contro Cachin. Ecco il programma completo

STADIUM

ore 17.00 Stephens vs Kerber

a seguire Machac vs (WC) Blanch

a seguire Murray vs (PR) Berrettini

non prima delle 00.00 Cocciaretto vs Osaka

non prima delle 01.30 Michelsen vs (Q) Klein

GRANDSTAND

ore 16.00 Darderi vs (PR) Shapovalov

a seguire Rogers vs (WC) Furhvirtova

non prima delle 19.00 Vekic vs Pliskova

a seguire (Q) Volynets vs Kenin

non prima delle 00.00 Giron va Koepfer

BUTCH BUCHHOLZ

ore 16.00 Frech vs Giorgi

a seguire (LL) Pera vs Collins

a seguire (Q) Podoroska vs Krueger

a seguire (WC) Damm vs Zhang

a seguire Fils vs Arnaldi

COURT 1

ore 16.00 Avanesyan vs (WC) E.Andreeva

a seguire Draper vs Daniel

a seguire Purcell vs Fucsovics

a seguire Kecmanovic vs (WC) Shang

a seguire (Q) Hunter vs Trevisan

COURT 2

ore 16.00 Kotov vs Van Assche

non prima delle 17.30 O’Connell vs Kopriva

a seguire Cachin vs (Q) Vavassori

COURT 3

ore 16.00 Bouzkova vs Zhu

a seguire Maria vs (Q) Arango

a seguire Tomova vs (LL) Korpatsch

COURT 5

ore 16.00 Hijikata vs Van de Zandschulp

non prima delle 17.30 (LL) Nishioka vs Cobolli

a seguire (Q) Seyboth Wild vs Borges

COURT 7

ore 16.00 Grecheva vs (Q) M.Timofeeva

a seguire (Q) Liu vs Martic

a seguire Sorribes Tormo vs Rus