Nba 2023/2024: Denver batte Minnesota, Dallas vince ancora

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024. Denver passa a Minneapolis contro Minnesota 115-112. Nikola Jokic chiude con 35 punti, 16 rimbalzi e 2 assist. Non manca l’apporto di Porter Jr (26+4+1) e di Jamal Murray (18+4+11). Sponda Timberwolves, non bastano i soliti 30 punti, con 8 rimbalzi e 8 assist, di Anthony Edwards. I Nuggets confermano il secondo posto a Ovest (48-21) e restano a una vittoria da Oklahoma (47-20). Dallas non sbaglia e batte San Antonio in trasferta 113-107. Doncic torna in tripla doppia e ne mette 18 con 10 rimbalzi e 16 assiste. Irving miglior realizzatore con 28 punti e 7 rimbalzi. Bene Dante Exum dalla panchina (16 punti). Solita doppia doppia per Wembanyama (12+11 rimbalzi), ma gli Spurs perdono la quarta delle ultime cinque. Mavericks che salgono al settimo posto (40-29), a sandwich tra Sacramento (39-28) e Phoenix (39-29). Poco più avanti c’è New Orleans (42-26), che si conferma quinta battendo 104-91 Brooklyn. Williamson in crescita (28+7+4) e bene McCollum (16+5 assist). Nets in tanking (sesta sconfitta nelle ultime sette). Cam Thomas ultimo a mollare con 25 punti e 3 rimbalzi. Continua il grande periodo di forma di Houston, nonostante l’infortunio di Sengun, che vince la settima partita in fila battendo Washinghton 137-114. 42 punti e 10 rimbalzi per Jalen Green. Doppie doppie per Amen Thompson (25+10 rimbalzi) e Jabari Smith (18+14 rimbalzi). I Rockets sono sempre all’11° posto (33-35), ma ora sono a sole due vittorie dal decimo posto dei Warriors (35-32). Quarta vittoria in fila per Orlando, che passa in casa contro Charlotte 112-92. 21 per Cole Anthony in uscita dalla panchina. 13 per Mo Wagner e per Paolo Banchero. Hornets che posso guardare con speranza al futuro, viste le ottime prestazioni di Brandon Miller (21 punti+7 rimbalzi) e Tre Mann (11+4+5). Magic al momento quinti ad Est (41-28) con tre vittorie di margine su Philadelphia (38-30) e Indiana (38-31).

