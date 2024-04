Wta Madrid 2024: Sabalenka si salva al terzo contro Linette, Mirra Andreeva avanti in rimonta

Si è delineato il quadro del terzo turno per quanto riguarda la parte bassa del tabellone femminile del WTA 1000 di Madrid 2024. La testa di serie più alta è la 2, Aryna Sabalenka, che non ha avuto vita facile all’esordio. Ha infatti perso un set contro Magda Linette ed ha avuto la meglio solo per 6-4 3-6 6-3 dopo 2h12′, annullando anche tre delicate palle break nel parziale decisivo (due nel game inaugurale e una sul 3-3) prima di ottenere il break decisivo. Avanti anche Rybakina (battuta Bronzetti – la cronaca), che non sfiderà però al terzo turno Marta Kostyuk nel remake della finale di Stoccarda. La giocatrice ucraina si è infatti arresa in due set all’egiziana Sherif.

Eliminate anche Barbora Krejcikova, durata un set contro la qualificata Cristian, e Qinwen Zheng, costretta al ritiro contro Putintseva. Bene Vondrousova, che ha lasciato soltanto quattro giochi a Rogers, e Pavlyuchenkova (6-1 6-4 a Saville). Numerose, infine, le altre teste di serie eliminate, da Kalinskaya (contro Bejlek) a Kalinina (contro Dolehide), passando per Alexandrova (contro Krueger). Si sono salvate invece Caroline Garcia, facile su Wang, e Daria Kasatkina, che ha faticato ben più del previsto per piegare in rimonta la spagnola Bucsa. Infine, vittoria per Mirra Andreeva, che ha recuperato set e break di svantaggio contro Noskova ed è approdata al terzo turno, proprio come dodici mesi fa.