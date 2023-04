Wta Madrid 2023: Swiatek lascia cinque game a Pera, Pegula piega Bouzkova

Nella giornata di oggi si sono giocati parte dei terzi turni validi per il Wta 1000 di Madrid 2023. Swiatek non sbaglia e batte Pera in due set, 6-3 6-2, in poco più di un’ora di gioco. Torneo convincente della numero 1 del mondo, che al prossimo turno incontrerà la vincente di Zheng-Alexandrova. Avanza agli ottavi anche la testa di serie numero 3 Pegula, che piega in oltre due ore di gioco, 6-4 7-6(2), la numero 29 Bouzkova. L’americana incontrerà l’azzurra Trevisan. Kudermetova vince in tre set, 7-6(3) 5-7 6-3, il derby russo con Potapova e si giocherà un posto nei quarti di finale con la connazionale Kasatkina, che ha battuto in due set, 6-4 6-2, l’ucraina Tsurenko. Martic fa fuori l’ennesima russa in tabellone Kalinskaya in tre set. 6-3 4-6 6-3 il punteggio a favore della croata, che agli ottavi se la vedrà con Krejcikova che ha lasciato soli 5 game alla cinese Wang.