Wta Losanna 2023, interrotta per pioggia la sfida tra Bronzetti e Zidansek

La pioggia non dà tregua al torneo Wta di Losanna 2023, con gli incontri odierni che subiscono una nuova sospensione a causa della pioggia che si è abbattuta nella città svizzera. Tra i match sospesi in questo momento c’è anche quello tra l’azzurra Lucia Bronzetti e la slovena Tamara Zidansek, che è in vantaggio con il punteggio di 6-2 0-1. Non è chiaro quanto le due tenniste potranno tornare in campo, ma Sportface.it seguirà la situazione in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

AGGIORNAMENTO ORE 20 – Per il momento tutto tace e non si riprende a giocare.