Atalanta, ufficiale cessione Boga al Nizza

Adesso è ufficiale: l’Atalanta ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo al Nizza Jeremie Boga. “Il 26enne attaccante franco-ivoriano lascia il club nerazzurro dopo una stagione e mezza (da gennaio 2022 a luglio 2023) nel corso della quale ha collezionato – in tutte le competizioni – 47 presenze, segnando 4 gol e fornendo 6 assist. Atalanta B.C. ringrazia e saluta affettuosamente Jérémie, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Ligue 1”, scrive la Dea in un comunicato. L’ala d’attacco ha già vestito in precedenza le maglie di Chelsea, Rennes, Granada, Birmingham e Sassuolo.