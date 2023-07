Wta Losanna 2023, Cocciaretto vola in semifinale: Avanesyan sconfitta in due set

Elisabetta Cocciaretto non smette di brillare. Nel match valevole per i quarti di finale del torneo Wta di Losanna 2023 la tennista azzurra stende in due set la russa Elina Avanesyan mediante il punteggio di 7-5 6-3 e conquista l’accesso in semifinale, la terza nella sua carriera dopo Guadalajara 2021 e Hobart 2023. Nel primo set Elisabetta non parte con il piede giusto, perdendo subito il servizio per ben due volte tra il secondo ed il quarto game. Pian piano l’atleta italiana riesce a carburare, piazzando in fila ben tre break, tutti alla prima occasione. Una rimonta netta ed inserabile, che consente a Cocciaretto di portare a casa il primo sete con lo score di 7-5.

Il secondo parziale si apre con l’azzurra che continua il suo momento positivo, strappando immediatamente il servizio alla rivale che, nel game successivo, le restituisce il favore. E’ un avvio di secondo set molto intenso, poiché le due contendenti realizzano ancora break e contro-break, dimostrando una certa situazione di equilibrio. Nel settimo game arriva la svolta con Cocciaretto che va ancora avanti di un break, per poi volare verso la chiusura dell’incontro al primo match-point disponibile: il punteggio finale recita 7-5 6-3. Adesso Elisabetta attende la vincente della sfida tra l’ungherese Bondar e la slovena Zidansek