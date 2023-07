Formula 1 GP del Belgio, FP1: Sargeant fermo, bandiera rossa

Si fermano le prove libere di Formula 1 sul circuito di Spa, dopo una prima mezz’ora di attività. La bandiera rossa è stata esposta a seguito di un contatto con il muro di Logan Sargeant, il pilota della Williams. L’americano ha avuto dei problemi con lo sterzo e non riusciva a girare, tanto da andare a sbattere dritto contro il muro. Nessun danno per il pilota, che però non potrà terminare l’unica sessione che questo weekend prevede. Tra poco, le vetture torneranno sull’asfalto bagnato del Belgio, in attesa delle qualifiche di questo pomeriggio alle 17.00.