Wta Lione 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 31 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Lione 2023 della giornata di martedì 31 gennaio. Archiviato l’Australian Open si torna in campo per uno torneo del circuito femminile e le prime a scendere in campo saranno Andreeva e Blinkova sul campo centrale, a seguire toccherà a Kovinic e Glubic, mentre nel pomeriggio la numero uno del tabellone Caroline Garcia se la vedrà contro Martincova. In serata Bogdan contro Brengle, mentre sul campo 1 ci saranno le sfide tra Parrizas Diaz e Bondar e Parks e Grabher. Ecco il programma completo.

CENTRAL COURT

Dalle 11:30 – Andreeva vs Blinkova

A seguire – Kovinic vs Golubic

A seguire – Brengle vs Zhang

A seguire – Garcia vs Martincova

A seguire – Bogdan vs Burel

COURT 1

Dalle 11:30 – Parrizas Diaz vs Bondar

A seguire – Parks vs Grabher