Inter, idea Maguire per sostituire Skriniar: sondaggio con il Manchester United

Harry Maguire potrebbe essere il nuovo obiettivo di mercato dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore, visto l’addio di Milan Skriniar imminente in direzione Psg. Lo slovacco potrebbe lasciare Milano già in questa finestra invernale, qualora da Parigi dovesse arrivare l’offerta giusta, ma eventualmente potrebbe andarsene a parametro zero a giugno. Ecco quindi che l’Inter si guarda intorno, con un sondaggio con il Manchester United per il centrale della nazionale inglese. Maguire in ogni caso arriverebbe in estate e sarebbe pronto a valutare la proposta, considerando anche il pochissimo spazio che gli viene riservato con la maglia dei Red Devils.