Wta Lione 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 2 febbraio con Paolini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 2 febbraio del torneo Wta Lione 2023 con in campo sul cemento francese anche Jasmine Paolini per il suo match di secondo turno contro Andreeva. Impegno non impossibile per la toscana, che cerca dunque l’approdo ai quarti. Il suo sarà il quinto e ultimo incontro di giornata a partire dalle 12 sul campo centrale. Di seguito ecco la programmazione.

CENTRAL COURT

ore 12 (7) Kovinic vs Bondar

a seguire (5) Potapova vs Burel

a seguire Zanevska vs (2) Zhang

a seguire (1) Garcia vs Van Uytvanck

a seguire Paolini vs Andreeva