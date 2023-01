Wta Lione 2023, Errani al turno decisivo delle qualificazioni: Tubello sconfitta in due set

L’azzurra Sara Errani supera in due set la francese Alice Tubello mediante il punteggio di 6-4 6-4 nel match valevole per il primo turno di qualificazioni del torneo Wta di Lione 2023. Partita tutt’altro che facile per la portacolori italiana che, nel corso del primo set, ha dato vita ad un’accesissima battaglia con la transalpina, caratterizzata da due break per parte. Nel momento decisivo, però, Errani riesce a strappare nuovamente il servizio all’avversaria, portando a casa il set per 6-4. Nonostante un brutto avvio di secondo set con un break subito, qualche game più tardi la bolognese prima ristabilisce l’equilibrio e poi completa il sorpasso.

La vittoria, però, non è ancora scontata poiché Tubello le ruba nuovamente il servizio; nel gioco seguente è ancora Errani a mettere a referto il break, che questa volta risulta decisivo per il definitivo 6-4 6-4. Adesso Sara al turno decisivo di qualificazione affronterà la vincente della sfida tra la russa Gracheva e la spagnola Bassols.