Formazioni ufficiali Atalanta-Sampdoria, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Atalanta e Sampdoria, sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gasperini ragiona sulle varie opzioni offensive, seppur Zapata e Muriel non siano al 100% dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo. Stankovic, in una situazione di classifica ormai quasi disperata, non avrà due pedine importanti come Colley in difesa e Sabiri sulla trequarti. Recupera ed è tra i convocati Gabbiadini, che però si è allenato spesso in modo personalizzato nel corso della settimana. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 28 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI ATALANTA-SAMPDORIA

ATALANTA: Musso, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Boga, Lookman, Hojlund

SAMPDORIA: Audero, Amione, Augello, Murru, Nuytinck, Leris, Rincon, Winks, Djuricic, Lammers, Gabbiadini