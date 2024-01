Wta Linz 2024: netta vittoria di Cocciaretto nel derby azzurro, Stefanini battuta 6-2 6-0

Elisabetta Cocciaretto batte 6-2 6-0 Lucrezia Stefanini nel derby azzurro e avanza al secondo turno nel Wta 500 di Linz. Partita mai in discussione, con la classe 2001 anconetana che ha da subito preso in mano il match, approfittando anche dell’inconsistenza al servizio da parte della sua avversaria. La tennista fiorentina, brava a superare due avversarie più quotate come Alicia Parks e Marina Bassols Ribera nelle qualificazione, non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto quest’oggi, come testimonia l’eloquente dato sui turni di battuta al servizio: 0 game vinti su 7 e vita fin troppo facile per Cocciaretto.

PRIMO SET – Il copione è chiaro già dall’inizio, con Cocciaretto che parte aggressiva in risposta e mette subito in difficoltà Stefanini, che cede la battuta nel primo game. La più giovane delle azzurre è brava ad annullare due chance di contro break e tenere la battuta, che le consente l’allungo sul 2-0. La fiorentina non riesce quasi mai a trovare punti con la prima di servizio e la sua avversaria ne approfitta: altro break e 3-0. Stefanini riesce a scuotersi nel game successivo, dove effettua un primo contro break e si rimette in scia. Si tratta però di un fuoco di paglia, perché nei game successivi non riuscirà mai a tenere il servizio e Cocciaretto chiude comodamente 6-2 nonostante un altro break subito.

SECONDO SET – Nel secondo parziale il copione non cambia, Cocciaretto trova subito il break a zero e allunga tenendo il servizio. Da parte sua invece Stefanini non riesce mai a sfruttare quelle poche chance che la sua avversaria le concede, e al servizio capitola nuovamente altre due volte fino al 6-0 finale.