WTA Linz 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 9 febbraio con Giorgi-Tauson

È stato ufficialmente pubblicato il programma del WTA 250 di Linz per quanto concerne giovedì 9 febbraio, giornata in cui si concluderanno i match di secondo turno e il tabellone si allineerà ai quarti di finale. Si partirà alle ore 14 con la sfida tra Dalma Galfi ed Eva Lys, giovane wildcard che sta sorprendendo in positivo il pubblico della città austriaca. Subito dopo, Donna Vekic se la vedrà contro una tra Madison Brengle e Julia Grabher. Non prima delle 18:30, poi, sarà la volta di Camila Giorgi: la marchigiana sarà opposta alla lucky loser Clara Tauson, con la 20enne danese che ha vinto l’unico precedente disputatosi tra le due (6-3 6-1 a Lione nel 2021). Infine, scenderanno in campo Alison Van Uytvanck e Petra Martic.

WTA 250 LINZ – PROGRAMMA GIOVEDI 9 FEBBRAIO

Campo centrale (match a partire dalle 14:00)

Dalma Galfi vs Eva Lys

Madison Brengle / Julia Grabher vs Donna Vekic (5)

Non prima delle 18:30: Clara Tauson vs Camila Giorgi

Alison Van Uytvanck vs Petra Martic (6)

Campo 1 (match a partire dalle 14:00)

Anna-Lena Friedsam vs Anhelina Kalinina (4)

Dzalamidze / Kuzmova vs Gamiz / Garcia Perez

Friedsam / Kichenok vs Han / Marozava