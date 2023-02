Ciclismo su pista, Europei 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma completo degli Europei 2023 di ciclismo su pista, che andranno in scena nel velodromo svizzero di Grenchen da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio. Grande attesa per la rassegna continentale, che metterà in palio 22 titoli ma anche punti importanti nell’ottica del processo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Anche per questo motivo l’Italia schiererà quasi tutte le proprie punte di diamante, visto che la squadra azzurra punterà a un ruolo da assoluta protagonista ai Giochi del prossimo anno. Saranno quindi a Grenchen 22 azzurri: Martina Alzini , Elisa Balsamo , Rachele Barbieri , Giada Capobianchi , Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Miriam Vece e Silvia Zanardi al femminile; Liam Bertazzo, Matteo Bianchi, Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro, Stefano Moro, Mattia Pinazzi, Mattia Predomo, Michele Scartezzini, Michele Tugnolo ed Elia Viviani al maschile.

TV E STREAMING – Gli appassionati potranno seguire le sessioni serali degli Europei 2023 di ciclismo su pista in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, oltre che in streaming su RaiPlay, Sky Go e Discovery+. Sportface vi racconterà giorno per giorno la manifestazione, senza farvi perdere assolutamente nulla. Di seguito il programma completo, con le finali in grassetto.

Mercoledì 8 febbraio

12.00 – 16.12

Qualificazioni sprint a squadre donne

Qualificazioni sprint a squadre uomini

Qualificazioni inseguimento a squadre donne

Qualificazioni inseguimento a squadre uomini

Qualificazioni scratch donne

Qualificazioni eliminazione uomini

18.00 – 20.00 – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

Primo turno sprint a squadre donne

Primo turno sprint a squadre uomini

Finale scratch donne

Finale eliminazione uomini

Finali sprint a squadre donne

Finali sprint a squadre uomini

Giovedì 9 febbraio

12.00 – 15.57

Qualificazioni velocità donne

Qualificazioni chilometro uomini

Sedicesimi velocità donne

Primo turno inseguimento a squadre donne

Primo turno inseguimento a squadre uomini

Ottavi velocità donne

Qualificazioni corsa a punti uomini

Qualificazioni eliminazione donne

18.00 – 21.29 – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

Quarti velocità donne (1/3)

Finale corsa a punti uomini

Quarti velocità donne (2/3)

Finale eliminazione donne

Finale chilometro uomini

Quarti velocità donne (ev. 3/3)

Finali inseguimento a squadre donne

Finali inseguimento a squadre uomini

Venerdì 10 febbraio

12.00 – 16.21

Qualificazioni omnium donne

Qualificazioni velocità uomini

Omnium donne (1/4) – scratch

Sedicesimi velocità uomini

Qualificazioni inseguimento individuale uomini

Ottavi velocità uomini

Omnium donne (2/4) – tempo race

Qualificazioni scratch uomini

18.00 – 21.14 – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

Semifinali velocità donne (1/3)

Quarti velocità uomini (1/3)

Omnium donne (3/4) – eliminazione

Semifinali velocità donne (2/3)

Quarti velocità uomini (2/3)

Finale scratch uomini

Semifinali velocità donne (ev. 3/3)

Quarti velocità uomini (ev. 3/3)

Finali inseguimento individuale uomini

Finali velocità donne (1/3)

Omnium donne (4/4) – corsa a punti

Finali velocità donne (2/3)

Finali velocità donne (ev. 3/3)

Sabato 11 febbraio

12.00 – 15.11

Qualificazioni omnium uomini

Qualificazioni 500 metri donne

Omnium uomini (1/4) – scratch

Qualificazioni inseguimento individuale donne

Omnium uomini (2/4) – tempo race

Qualificazioni corsa a punti donne

18.00 – 21.22 – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

Semifinali velocità uomini (1/3)

Omnium uomini (3/4) – eliminazione

Semifinali velocità uomini (2/3)

Finale 500 metri donne

Semifinali velocità uomini (ev. 3/3)

Finali inseguimento individuale donne

Omnium uomini (4/4) – corsa a punti

Finali velocità uomini (1/3)

Finali velocità uomini (2/3)

Finale corsa a punti donne

Finali velocità uomini (ev. 3/3)

Domenica 12 febbraio

11.00 – 13.52

Qualificazioni madison donne

Qualificazioni madison uomini

Primo turno keirin donne

Primo turno keirin uomini

Ripescaggi keirin donne

Ripescaggi keirin uomini

15.30 – 18.33 – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

Semifinali keirin donne

Semifinali keirin uomini

Finale madison donne

Finale 7° posto keirin donne

Finale keirin donne

Finale 7° posto keirin uomini

Finale keirin uomini

Finale madison uomini