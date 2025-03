Jasmine Paolini vince una partita tutta cuore e grinta contro Jacqueline Cristian e accede agli ottavi di finale del Wta di Indian Wells 2025. Un incontro molto duro, durato quasi due ore e mezza, in cui la campionessa azzurra ha dovuto faticare molto, soprattutto nel rush finale del terzo set, per avere la meglio sulla combattiva rumena. Seconda volta consecutiva per Paolini agli ottavi di finale agli Indian Wells, dove l’anno scorse uscì di scena contro Potapova: stavolta, la toscana se la vedrà con Samsonova.

Niente da fare, invece, per Lucia Bronzetti, che vince appena tre game contro un’Aryna Sabalenka semplicemente di un altro livello rispetto all’azzurra. Un po’ di rammarico per una possibile occasione di fuga non sfruttata nel secondo set, ma chiaramente l’ostacolo da superare era proibitivo.

Wta Indian Wells 2025, la cronaca delle partite di Paolini e Bronzetti

PAOLINI b. CRISTIAN 6-4 3-6 6-4

L’inizio è sprint per Paolini, che parte con marce altissime e si porta rapidamente sul 3-0. Che Cristian, però, fosse altrettanto in giornata positiva e pronta a dare battaglia lo si capisce nel quarto game, quando rimonta da 30-15 per riprendersi un break. Paolini si riporta sul doppio vantaggio ma nuovamente perde il servizio, e stavolta la rumena riesce a riportarsi sotto, sul 4-3. Jasmine gioca sempre sul filo rischiando molto, nonostante sia lei a dettare il ritmo: arriva qualche errore gratuito di troppo, ma la numero 6 al mondo non rischia più e chiude il parziale.

L’azzurra, però, prosegue in questo trend di frenesia e poca precisione anche nel secondo set, andando sotto per 2-0. Cristian capisce il momento e si fa sempre più aggressiva in risposta, non concedendo spazi nei turni in battuta. Almeno fino al momento clou, dato che nel nono gioco concede due palle break all’azzurra, riuscendo però ad annullarle. Si arriva, quindi, alla resa dei conti nel terzo set. Si parte con tre break consecutivi: è Cristian a portarsi due volte in vantaggio, poi Paolini pareggia definitivamente sul 3-3 dopo aver anche rischiato un doppio break (1-3 e 15-30 al servizio). Dopo due game a 30 si arriva al nono gioco, una vera e propria maratona con scambi lunghi e ad altissima intensità. 23 i punti giocati, otto palle per chiudere il game ma anche due palle break annullate. Jasmine riesce a tenere il servizio e nel decimo game, dal 30-30, si guadagna e converte la palla break che vale il match.

SABALENKA b. BRONZETTI 6-1 6-2

Dura appena un’ora e un quarto, invece, la partita di Bronzetti contro Sabalenka. La numero uno al mondo fa suo il primo set in appena mezz’ora, non lasciando spiragli all’azzurra, che lotta strenuamente nel quarto gioco ma alla fine deve concedere il break, che la bielorussa bissa nel successivo turno in battuta di Lucia. Bronzetti, infatti, a dispetto di un risultato pesante, non ha affatto giocato una partita rinunciataria, ma ha anzi lottato con tutte le sue forze per provare a impensierire la fortissima avversaria.

La riminese si è anche portata sullo 0-2 nel secondo set, approfittando degli spazi concessi da Sabalenka, non riuscendo però a confermare il vantaggio. Infatti, Aryna si è subito ripresa il break, per poi passare in vantaggio nel quinto gioco (3-2). Bronzetti si guadagna una palla per il pareggio nel game successivo, ma Sabalenka conferma il vantaggio per poi allungare con due game a 15.