Il programma della notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo di NBA 2024/2025 è stato molto ricco, con ben dodici partite. Sono arrivati risultati molto importanti, soprattutto per quanto riguarda la Western Conference, a partire dalla vittoria dei Denver Nuggets, che hanno battuto gli Oklahoma City Thunder vendicando la sconfitta dell’altro giorni. Nella sfida terminata 127-140, grande lavoro della difesa ospite che riesce a limitare Shai Gilgeous-Alexander, tenuto a 25 punti.

Nella sfida tra candidati MVP, Nikola Jokic è protagonista assoluto con 35 punti, 18 rimbalzi e 8 assist, frutto del 15/20 dal campo (75%) e una centralità assoluta per la propria squadra, che torna al secondo posto complice la sconfitta dei Los Angeles Lakers. Ma Denver non è solo Jokic, visto che Jamal Murray chiude a sua volta con 34 punti all’attivo, favorendo il sorpasso e l’allungo nel secondo tempo.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA: seconda sconfitta consecutiva per i Lakers, vince Brooklyn

Dopo otto vittorie di fila, arriva la seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers, che si presentano sul campo dei Brooklyn Nets con diverse assenze. LeBron James, infatti, non è il solo indisponibile, visto che mancano anche Rui Hachimura, Jaxson Hayes e Dorian Finney-Smith. I Nets, quindi, ne approfittano per tornare alla vittoria interrompendo una striscia di sette sconfitte di fila, trascinati dai 19 punti di Noah Clowney e dai 18 a testa di Cameron e Keon Johnson. Agli ospiti, invece, non bastano i 24 punti di Gabe Vincent e nemmeno la tripla doppia (22-12-12). Lo sloveno, infatti, a dispetto dello score, chiude la partita con appena l’8/26 dal campo (31%), nonostante la tripla del -2 a una manciata di secondi dalla fine.

Passando a Est, invece, arriva una vittoria sofferta ma preziosissima per i Boston Celtics, che regolano gli Utah Jazz per 114-108. Dopo aver comandato in lungo e in largo nei primi tre quarti (chiusi sul 90-69). Nell’ultimo parziale, però, gli ospiti si rifanno sotto (24-39) ma non abbastanza per strappare la vittoria. Per Boston, senza Jayson Tatum e Kristaps Porzingis, è Sam Hauser a caricarsi la squadra sulle spalle, rispondendo presente con un 9/19 da tre per i 33 punti totali.

Vincono anche i New York Knicks, che consolidano la terza posizione battendo i Sacramento Kings per 104-133 e tornando a dare segnali positivi dopo tre sconfitte di fila. Ottima prova di squadra per i Knicks: Karl-Anthony Towns chiude con 26 punti e 9 rimbalzi, ma anche OG Anunoby (24) e Miles McBride (21), chiudono sopra i 20 punti.

Tutti i risultati della notte NBA

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 132-123

Boston Celtics – Utah Jazz 114-108

Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers 111-108

Miami Heat – Charlotte Hornetts 102-105

Toronto Raptors – Washington Wizards 119-104

Chicago Bulls – Indiana Pacers 121-103

Houston Rockets – Orlando Magic 97-84

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 120-118

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 127-140

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 129-133

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 130-120

Sacramento Kings – New York Knicks 104-133

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 54-10 Boston Celtics 47-18 New York Knicks 41-23 Milwaukee Bucks 36-27 Indiana Pacers 35-28 Detroit Pistons 36-29 Atlanta Hawks 31-34 Orlando Magic 30-36 Miami Heat 29-35 Chicago Bulls 27-38 Brooklyn Nets 22-42 Philadelphia 76ers 22-42 Toronto Raptors 22-43 Charlotte Hornets 16-48 Washington Wizards 13-50

-WESTERN CONFERENCE