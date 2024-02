Wta Hua Hin 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 3 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 3 febbraio per il Wta 250 di Hua Hin 2024. E’ tempo di semifinali in Thailandia, dove sono rimaste in corsa ben tre giocatrici cinesi, tra cui la seconda (Zhu) e la terza (Wang) forza del seeding. L’unica “intrusa” è la russa Diana Shnaider, che ha però dimostrato eccome di poter dire la sua. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 9:00 – Rakhimova/Sizikova vs Guo/Jiang

a seguire – Shnaider vs (3) X. Yang

a seguire – Y. Wang vs (2) Zhu