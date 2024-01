Probabili formazioni Udinese-Monza: ventitreesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Monza, match della ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 3 febbraio nella cornice del Bluenergy Stadium, dove i friulani inseguono punti preziosi in chiave salvezza. Il Monza vuole avvicinarsi il più possibile ai piani alti e cercare certezze sul piano del gioco e della prestazione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Nel corso della settimana vi offriremo invece aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Gabriele Cioffi e Raffaele Palladino.

UDINESE – Pereyra alle spalle di Lucca. Cioffi non cambia sistema di gioco e conferma il 3-5-1-1. Kristensen in vantaggio su Kabasele in difesa. Samardzic, Walace e Lovric intoccabili a centrocampo.

MONZA – Colpani e Mota pronti ad agire a supporto di Colombo, unica punta. Pereira e Ciurria sulle fasce, Gagliardini e Pessina i due centrocampisti del 3-4-2-1.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Kristensen 55% – Kabasele 45%

Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu, Vivaldo

Squalificati: –

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Pereira, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo

Ballottaggi: Mota 55% – Akpa Akpro 45%; V. Carboni 55% – Colombo 45%

Indisponibili: Caprari, Di Gregorio, A. Carboni

Squalificati: Gomez